الجيش الإسرائيلي: دخول أول شحنة مساعدات إلى غزة بعد وصولها ميناء أشدود

أروى ديمون مراسلة CNN السابقة: الناس في غزة مرعوبون بعدما عاشوا 6 أشهر مع القنابل والمآسي

تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، نقل أول شحنة من المساعدات إلى قطاع غزة كانت وصلت إلى ميناء أشدود الأربعاء.

وقال الجيش إن 8 شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي تحمل الدقيق دخلت عبر معبر كرم أبوسالم بعد تفتيشها في أشدود.

وكانت إسرائيل أعلنت، في وقت سابق من هذا الشهر، عن تسهيل إيصال المساعدات عبر الميناء.

وفي ذلك الوقت، رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بهذا الإعلان، لكنه قال إن "الاختبار الحقيقي" سيكون معرفة ما إذا كانت المساعدات "تصل بشكل فعال إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها في جميع أنحاء غزة".

وتواصلت شبكة CNN مع برنامج الأغذية العالمي للتعليق.