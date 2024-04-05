(CNN)-- وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الخميس، على إعادة فتح معبر إيريز بين إسرائيل وشمال قطاع غزة، للمرة الأولى منذ هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي لجيريمي دايموند من شبكة CNN.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن المعبر سيفتح للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما وافق المجلس على استخدام ميناء أشدود الإسرائيلي للمساعدة في نقل المزيد من المساعدات.

ومن جانبه، قال البيت الأبيض إن الأخبار بشأن فتح المعبر "مرحب بها و تتماشى" مع ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، لوولف بليتزر من شبكة CNN إنه لم ير التقرير بشأن فتح المعبر "ولكن إذا كان صحيحا فإن ذلك بالتأكيد يتماشى مع ما سمعناه من رئيس الوزراء اليوم فيما يتعلق بالقرارات التي سيصدرونها في الساعات والأيام المقبلة حول فتح المعابر، وتسهيل وصول الغذاء والماء والدواء والوقود لشعب غزة".

وسئل كيربي أيضا عن التقارير التي تفيد بأن الإسرائيليين ربما يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف قبل قصفها، فقال إن الإدارة الأمريكية "ما زالت تنظر في هذه التقارير"، وأضاف: "لست في وضع يسمح لي بالتحقق من الأمر أو إعطائه مصداقية، وبالتأكيد لن أقوم بإغلاقه علينا فقط أن نتعلم المزيد عن هذا".

وأردف: "كما نعلم، من تجربتنا الخاصة في أماكن مثل العراق وأفغانستان، فعملية الاستهداف تتطلب شبكة جيدة من الاتصالات والتحكم".

وذكر عن التحقيق في مقتل 7 من عمال الإغاثة من المطبخ المركزي العالمي أنه "لا يزال مستمرا، ولكن من الواضح أن ما سنبحث عنه من الجانب الإسرائيلي هو دليل على أنهم يتعلمون من هذا الخطأ ولن يفعلوا ذلك مرة أخرى، وإجراء التغييرات المناسبة بشأن تحديد الأهداف واتخاذ القرار".