"صدق".. تداول فيديو تنبؤات ميشيل حايك عن إيران وإسرائيل

بعد هجوم إيران على إسرائيل.. بايدن لنتنياهو: اعتبر هذه الليلة انتصارًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نمقطع فيديو للمتنبئ اللبناني، ميشيل حايك، وما توقعه من أحداث بين إسرائيل إيران ليلة رأس السنة 2023-2024.

وقال حايك في الفيديو المتداول لتنبؤاته: "قرب الوقت، إيران رح تنتقم بالجملة وبدفعة واحدة على الي قتلوا قواتها من سليماني إلى رضا موسوي.. خرق إيراني بالعمق الإسرائيلي، المجال الجوي مفتوح بين إسرائيل وإيران، كل القضية رح تصير فوق ومن فوق، طيران بطيران ومن كل القياسات، لا الأجواء الإيرانية بخير ولا الأجواء الإسرائيلية بخير وكما تعامل تعامل.."

وأضاف: "رئيس فيلق القدس والتهديد بقابله تهديد والغلبة لمن سبق.."

وكانت إيران قد وجهت، ليل السبت - الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية رسمية، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا، فيما أعلنت إسرائيل رفع حالة التأهب الأمني، مؤكدة استعدادها لمواجهة الهجوم الإيراني.