"لم نر هذا من قبل".. شاهد ما قاله جون كيربي عن الهجوم الإيراني ورد فعل إسرائيل

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال إيرج مسجدي، كبير مستشاري قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إن إيران لن تظهر ضبط النفس عندما يتم تجاوز خطوطها الحمراء، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأوضح مسجدي أن "الجمهورية الإسلامية لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تتحلى بضبط النفس في مواجهة عدوان العدو على خطوطها الحمراء أيضًا".

وقال مسجدي إنه بينما حثت الولايات المتحدة إيران على ممارسة ضبط النفس، فإنها "في الوقت نفسه، دعمت تصرفات النظام الإسرائيلي".

وخلال رسالة بمناسبة يوم الجيش الوطني في إيران، قال قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، إن إيران لن تتردد في تقديم "رد عاصف وموحد" على أي أعمال عدوانية.

وقال موسوي إن الهجمات الانتقامية التي شنتها إيران ضد إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، التي أطلق عليها اسم عملية "الوعد الحق"، تم تنفيذها بالتعاون بين شعبة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني والجيش ووزارة الدفاع. وقال موسوي إن إيران أجرت مؤخرًا العديد من التدريبات العسكرية المشتركة لتعزيز أمنها القومي.

واعتبر مسجدي أن "الضربة الأخيرة أظهرت أن أنظمة الدفاع الجوي (الإسرائيلية) والقبة الحديدية لا تشكل بأي حال من الأحوال رادعًا ضد الصواريخ الإيرانية".