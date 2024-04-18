ملخص سريع لآخر تطورات الشرق الأوسط صباح الخميس

(CNN)-- قُتل أكثر من 13800 طفل في غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقاً للمديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، في حين قالت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في بيان لها إن "طفلا واحدا يصاب أو يموت كل 10 دقائق" في غزة.

وقالت الهيئة في بيانها إن أكثر من 10 آلاف امرأة قُتلت في غزة منذ بدء الحرب، 6000 منهن تركن وراءهن 19 ألف طفل يتيم، وهي الأرقام التي لا تستطيع CNN التحقق منها بشكل مستقل بسبب عدم القدرة على الوصول إلى غزة.

وفيما يلي أبرز التطورات في المنطقة:

الرد على الهجوم الإيراني: لم يتخذ مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بعد قراراً بشأن الرد على الهجوم الإيراني الذي شنته في نهاية الأسبوع، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستتخذ "قراراتها الخاصة" عند الرد، في حين قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، وهو ليس عضوا في حكومة الحرب، إن رد إسرائيل يجب أن يلحق “خسائر غير متناسبة” و”يهز طهران”.

قلق يلف جهود الوساطة: تقول قطر إنها ستعيد تقييم دورها في جهود الوساطة الدولية التي تقودها البلاد بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس واتفاق الرهائن. وانتقد رئيس الوزراء القطري إساءة استخدام جهود قطر لتحقيق مكاسب "سياسية ضيقة". وقال النائب الأمريكي ستيني هوير، يوم الاثنين، إنه إذا فشلت قطر في ممارسة الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق، “فيجب على الولايات المتحدة إعادة تقييم علاقتها مع قطر”.

غارة قاتلة للجيش الإسرائيلي: قال سكان في بيت حانون شمال شرق غزة إن الجيش الإسرائيلي أطلق، الاثنين، طلقات وطلقات من القصف المدفعي قبل محاصرة ثلاث مدارس في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بما في ذلك مدرسة كان يحتمي بها مئات الأشخاص، واعتقل العشرات. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مسلحين في المنطقة، وداهم مجمعًا يضم مدرستين بعد تلقيه "معلومات استخباراتية تفيد بوجود إرهابيين من المنظمات الإرهابية لحماس والجهاد الإسلامي في المبنى ويستخدمون المدنيين الموجودين هناك كدروع بشرية".

ارتفاع عدد قتلى مخيم المغازي: ارتفع عدد القتلى بالغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين في قطاع غزة إلى 14 قتيلا، بينهم 8 أطفال، وفقا لمسؤولين في مستشفى.

مساعدات غزة: تم نقل أول شحنة مساعدات إلى غزة وتسليمها إلى ميناء أشدود، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وقال الجيش الإسرائيلي إن 8 شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل الدقيق دخلت عبر معبر كرم أبو سالم بعد تفتيشها في أشدود.

أهداف حزب الله: قصفت الطائرات الإسرائيلية أهدافًا مزعومة لحزب الله في جنوب لبنان بعد إصابة 18 إسرائيليًا عندما مهاجمة الجماعة المسلحة اللبنانية المدعومة من إيران قرية في شمال إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن 3 مدنيين كانوا من بين الجرحى الـ18، والباقي جنود.