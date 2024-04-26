(CNN) -- أعرب الناطق باسم جماعة الحوثي في اليمن، محمد عبدالسلام، عن إدانته لما وصفها بـ"حملة القمع الخبيثة" التي تقوم بها الإدارة الأمريكية ضد طلاب الجامعات الذين يحتجون تأييدا للفلسطينيين.

وقال عبدالسلام، الخميس، عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "ندين بشدة ما تقوم به الإدارة الأمريكية من حملة قمع خبيثة داخل الجامعات الأمريكية ضد الحراك الطلابي المطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

وأضاف: "على أمريكا أن تخجل من ادعاءات الدفاع عن حقوق الإنسان وهي تدوسها في عقردارها، وأن تعرف أن العالم لم يعد يرى فيها إلا شرا مطلقا يتهدد البشرية جمعاء".

وكان المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين نظموا، خلال الأيام الماضية، مظاهرات في العديد من الجامعات الأمريكية يطالبون إدارات جامعاتهم بسحب الأموال من الشركات التي تستفيد من الحرب الإسرائيلية على "حماس" في غزة ويطالبون أيضا بقطع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية.

يذكر أن الإدارة الأمريكية أعادت، في يناير/كانون الثاني، تصنيف الحوثيين كـ"كيان إرهابي عالمي" وسط هجمات متعددة شنتها الميليشيا ضد السفن في البحر الأحمر.

وكان الحوثيون المدعومون من إيران أعلنوا، في وقت سابق، أن الهجمات "هي انتقام من إسرائيل" لحملتها العسكرية في غزة وأن الهجمات تهدف إلى منع السفن التي لها علاقة بإسرائيل من العبور نحو رأس الرجاء الصالح من المحيط الهندي، ولكن بعض السفن التي هاجمها الحوثيون لم تكن مرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل.