آخر لحظات مراهق أمريكي قبل مقتله في الضفة الغربية برصاص إسرائيلي.. شاهد ما كشفه تقرير CNN

مواجهة بين مراسلة CNN ومستوطن مسلح بزي عسكري في الضفة الغربية.. شاهد ما حدث

أيمن الصفدي لـCNN: إذا انفجرت الضفة الغربية فستواجه المنطقة صراعًا أوسع نطاقًا

سوليفان لـCNN: نتنياهو مسؤول عن وقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن الجنود تعرفوا ليلة الجمعة على "عدد من الإرهابيين" الذين وصلوا بمركبة إلى موقع سالم العسكري في جنين بالضفة الغربية المحتلة وأطلقوا النار تجاهه.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الجنود قتلوا رجلين وصادروا بنادق اُستخدمت في تنفيذ الهجوم.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القتيلين هما مصطفى سلطان عابد، 21 عاما، وأحمد محمد شواحنة، 20 عاما.

وأضافت الوزارة أن آخرين أُصيبوا بجروح متوسطة.

وقال والد عابد لشبكة CNN، السبت: "فوجئنا عندما علمنا أن ابني لم يُصب بأذى بل قتل. ذهبنا إلى المستشفى واكتشفنا أن ابني قُتل وأنهم (الإسرائيليون) يحتجزون جثته".

وأكدت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن اثنين من نشطائها قُتلا بالرصاص "خلال عملية بطولية ضد قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إجمالي عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يبلغ 491 قتيلا حاليا، من بينهم 123 طفلا دون سن 18 عاما.