مصدر يعلق لـCNNعلى تحطم مسيرة أمريكية في اليمن

"تحفزهم في الواقع".. شاهد ما قاله أحد خبراء الصراع اليمني عن هجمات أمريكا ضد الحوثيين

(CNN) -- قال مسؤول دفاعي أمريكي، لشبكة CNN، إن طائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحطمت في اليمن.

وأضاف المسؤول: "يمكننا أن نؤكد أن طائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز MQ-9 تحطمت في اليمن في الصباح الباكر من الجمعة (بتوقيت صنعاء)، ويجري التحقيق في الحادث"، وذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الحادث.

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن بالقرب من سفينة ترفع علم أنتيغوا/بربادوس وتشغلها ليبيريا، وكذلك سفينة أخرى مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بنما وتديرها سيشيل.

وأضافت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أنه "لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار أخرى من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية في هذا الوقت".