الجيش الأمريكي يعلن تدمير سفينة مسيرة وطائرة دون طيار للحوثيين

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجمعة، رصد صاروخ أطلقه المتمردون الحوثيون في اليمن، الخميس، باتجاه خليج عدن، دون وقوع أي إصابات أو أضرار، وأكدت أنها دمرت سفينة مُسيرة، وطائرة دون طيار في مناطق سيطرة الحوثيين.

وقالت "سنتكوم" في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في يوم 25 أبريل/نيسان، الساعة 9:52 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن باتجاة خليج عدن".

وأضافت القيادة المركيزة الأمريكية أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية".

وأردفت "سنتكوم" في منشورها قائلة: إنه "بين الساعة 12:19، و4:17 مساء (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك وتدمير سفينة مسيرة، وطائرة دون طيار، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأوضحت القيادة المركيزة الأمريكية أنه "تقرر أن الطائرة بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة"، وأنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

ومن جانبهم، زعم الحوثيون في بيان، مساء الخميس، أن "قواتهم المسلحة استهدفت سفينة إسرائيلية، وأهداف تابعة للعدو الإسرائيلي (جنوبي فلسطين المحتلة) بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأوضح الحوثيون في بيان نشرته وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التابعة لهم أن "القوات البحرية استهدفت السفينة الإسرائيليةً (MSC DARWIN) في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وادعى بيان الحوثيين أن "القوة الصاروخية التابعة لهم أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية والمجنحة على عدد من الأهداف الإسرائيلية في منطقة (إيلات)".