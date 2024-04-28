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(CNN)-- دعا رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس "أبو مازن" إلى الضغط على إسرائيل لوقف "غزوها الوشيك لرفح"، مطالبا الولايات المتحدة باعتبارها "الدولة الوحيدة القادرة على منعها من ارتكاب هذه الجريمة"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وجاءت تصريحات محمود عباس خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، الأحد.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية: "الوضع في غزة مؤسف للغاية… لقد مر أكثر من 200 يوم، استغلت إسرائيل خلالها الفرصة لمهاجمة الشعب الفلسطيني بحجة أنها تريد الانتقام من حماس، ولكن في الواقع، كانت تنتقم من جميع السكان الفلسطينيين"، طبقا قال خلال المنتدى.

وكانت هناك تكهنات على مدى أسابيع بشأن الموعد الذي قد تبدأ فيه إسرائيل عملية متوقعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث لجأ إليها نحو 1.3 مليون فلسطيني.

وكان مصير رفح أيضا عاملا موجودا في المحادثات بين إسرائيل وحماس بشأن اتفاق محتمل لرهائن ووقف إطلاق النار.

ولم يحدد محمود عباس سبب وصفه لعملية عسكرية محتملة بأنها "وشيكة".

وأشار عباس إلى أن إسرائيل "دمرت حوالي 75% من قطاع غزة، بما يشمل المدارس والمباني والمؤسسات والطرق والمساجد وغير ذلك"، بحسب مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد.