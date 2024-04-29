الصفدي يحذر من هجوم إسرائيلي على رفح: لن يؤدي إلا إلى مذبحة

(CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن "موقفه الواضح" بشأن الغزو الإسرائيلي المحتمل لرفح في مكالمة هاتفية، الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا لبيان البيت الأبيض.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن بايدن ونتنياهو ناقشا أيضًا زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الاستعدادات لفتح معابر جديدة في شمالي القطاع بداية من هذا الأسبوع. وشدّد الرئيس الأمريكي على ضرورة استدامة هذا النهج وتعزيزه بالتنسيق الكامل مع المنظمات الإنسانية. وناقش الجانبان مسألة رفح و"أكد الرئيس موقفه الواضح"، وفقًا للبيان.

وأوضح البيت الأبيض لنظرائه الإسرائيليين أنهم يريدون رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ حول كيفية حماية المدنيين في المدينة الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة.

في وقت سابق الأحد، قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN إن إسرائيل ستواصل استعداداتها لعملية رفح البرية حتى لو كانت هناك صفقة رهائن، موضحًا: "الاستعدادات لدخول رفح مستمرة. وفي أي اتفاق، إذا تم التوصل إليه، فإن إسرائيل لن تتخلى عن أهداف الحرب".

وخلال محادثتهما الهاتفية، الأحد، أكد بايدن التزامه "الصارم" تجاه إسرائيل واستعرض المحادثات الجارية لتأمين اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار. وأشار الرئيس الأمريكي إلى بيانه مع 17 من قادة العالم الذي طالب حماس بالإفراج عن مواطنيها دون تأخير لضمان وقف إطلاق النار والإغاثة لشعب غزة، حسب بيان البيت الأبيض.