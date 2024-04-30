بلينكن: أمام حماس عرض "سخي" من قبل إسرائيل.. وهذا ما قاله مصدر لـCNN حول المقترح

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محادثات القاهرة بين إسرائيل وحماس.. ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة؟

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إنه يعتقد أن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار "يمكن تحقيقه لأن الإسرائيليين طرحوا اقتراحًا قويًا على الطاولة".

وأضاف كبير الدبلوماسيين الأمريكيين، متحدثاً للصحفيين في موقع للمساعدات الإنسانية في الأردن، أن الولايات المتحدة تريد رؤية الاتفاق يتم التوصل إليه "في الأيام المقبلة".

وقال بلينكن إن إسرائيل "أظهرت استعدادها للتوصل إلى تسوية، والآن الأمر يتعلق بحماس. لا مزيد من التأخير. لا مزيد من الأعذار. لقد حان وقت العمل".

وتابع: "ينصب تركيزنا على هذا الأمر ونريد أن نرى هذا الاتفاق يتكامل في الأيام المقبلة لأنه، مرة أخرى، هذا هو أفضل طريقة، وأكثر الطرق فعالية للتعامل حقًا مع معاناة الناس وأيضًا لخلق بيئة يمكننا فيها أن نأمل في المضي قدمًا نحو شيء مستدام حقًا".

ولم يجب كبير الدبلوماسيين الأمريكيين على سؤال حول ما إذا كان الإسرائيليون قد قدموا للولايات المتحدة خطة عملياتية محدثة للتوغل في رفح، في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل "سوف تدخل رفح وتقضي على كتائب حماس هناك، بوجود أو دون وجود اتفاق، من أجل تحقيق النصر المطلق".

وقال بلينكن، الثلاثاء: "أعتقد أن وجهات نظرنا بشأن رفح معروفة جيدًا"، وأضاف: "لم نر بعد خطة تمنحنا الثقة في إمكانية حماية المدنيين بشكل فعال".

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن الرصيف البحري قبالة غزة سيكون جاهزًا بعد أسبوع من الآن، فيما أشار إلى أن أولى شحنات المساعدات ستدخل إلى غزة عبر معبر إيريز (معبر بيت حانون) تغادر من الأردن الثلاثاء.

وفي حديثه في موقع مساعدات إنسانية في مدينة الزرقاء، خارج عمان، وصف كبير الدبلوماسيين الأمريكيين افتتاح معبر إيريز، وكذلك استخدام أشدود والممر البحري، كمؤشرات على "تقدم حقيقي ومهم".

وقال بلينكن: "لكن لا يزال يتعين علينا بذل المزيد من الجهود، وعلى وجه الخصوص، يتعين علينا التأكد من أن تركيزنا ليس فقط على المدخلات ولكن على التأثير".

وأضاف أنه ليس فقط الغذاء، بل الأدوية والإمدادات الحيوية الأخرى يجب أن تصل إلى سكان غزة.

وأكد بلينكن أنه "ومن المهم للغاية أيضًا أن تكون هناك قائمة إيجابية واضحة لعناصر المنتجات المطلوبة لرفاهية الناس في غزة، وأن تكون هناك قائمة واضحة، وأن تكون مفهومة جيدًا، وألا يكون لدينا أي رفض تعسفي لها المنتجات التي يجب أن تدخل إلى غزة".

وقال بلينكن: "لا يزال يتعين علينا أن تكون لدينا آلية لمنع التصادم تكون فعالة وناجحة - وهذا عمل مستمر".

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إنه سيناقش هذه القضايا مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء.