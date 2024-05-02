طالب بجامعة كولومبيا في أمريكا يصف ما يحدث وسط المظاهرات.. شاهد ما قاله

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، إن مشاهدة ضباط شرطة نيويورك وهم يقومون بإخلاء مبنى جامعة كولومبيا الذي كان يحتله متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين بأنه "شيء جميل يستحق المشاهدة".

وأضاف ترامب، خلال تجمع حاشد في واوكيشا بولاية ويسكونسن: "جاءت الشرطة، وفي غضون ساعتين بالضبط، انتهى كل شيء، لقد كان شيئا جميلا يستحق المشاهدة، إنه الأفضل في نيويورك".

وتابع: "لقد رأيتهم يصعدون السلالم، إنهم يكسرون النوافذ ويدخلون وهذا أمر خطير ... لقد كانوا لا يصدقون."

وذكر ترامب أنه يعتقد أن سمعة جامعة كولومبيا "تضررت بشدة"، منتقدا رئيسة الجامعة نعمت "مينوش" شفيق، وقال إنها "انتظرت طويلا، وكانت ضعيفة وخائفة سيئة للغاية".

كانت جامعة كولومبيا شهدت منذ أيام احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، وأقام متظاهرون خيام داخلها.

وأصدرت الجامعة بيانا عقب دخول عناصر من شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي يوضح سبب استدعاء الشرطة، حيث قال متحدث باسم الجامعة: "نعتقد أن المجموعة التي اقتحمت المبنى واحتلته يقودها أفراد لا ينتمون إلى كولومبيا".

وأضاف: "نأسف لأن المتظاهرين اختاروا تصعيد الوضع من خلال أفعالهم، وبعد أن علمت الجامعة أن قاعة هاملتون تم احتلالها وتخريبها وحصارها، لم يكن أمامنا أي خيار، بعد إجبار العاملين على الخروج من المبنى، وتعرض أحدهم للتهديد".

ورصدت CNN اعتقال العشرات من الأشخاص بعد دخول ضباط شرطة الحرم الجامعي، وتم تقييد المعتقلين واصطحابهم إلى الحافلات.

وكانت إدارة الطوارئ بجامعة كولومبيا أرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني التالي للطلاب تطالبهم بـ"تجنب المنطقة حتى إشعار آخر"، وحذرت من أن "عدم الامتثال قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية".

وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، لشبكة CNN، الأربعاء، إنه تم إخلاء مباني جامعة كولومبيا بعد أقل من ساعتين من دخول الضباط الحرم الجامعي.

وأضافت الشرطة أنه تم إخلاء قاعة هاميلتون أيضا، ، التي احتلها الطلاب المحتجون على الحرب الإسرائيلية في غزة، وعلّقوا لافتات إحداها كتب عليها "قاعة هند"، إحياء لذكرى طفلة بعمر 5 سنوات من غزة قُتلت بعد تعرضها لنيران إسرائيلية، بينما كتب على لافتة أخرى "انتفاضة".

وذكرت الشرطة أنه لم يصب أحد خلال العملية، وأضافت أنها لا تزال تراقب مواقع مختلفة للمتظاهرين في جميع أنحاء المدينة.

ونفت شرطة نيويورك للصحفيين استخدام الغاز المسيل للدموع، وذكر أن متحدث باسم الشرطة أنها استخدمت قنابل ضوئية أو غيرها من الأساليب لمفاجأة المتظاهرين وتشتيتهم.