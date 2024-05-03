وفاة أحد كبار جراحي غزة في سجن إسرائيلي

(CNN)-- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، الخميس، وفاة رئيس قسم العظام في مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور عدنان البرش البالغ من العمر 50 عاما في سجن إسرائيلي اُحتجز فيه لأكثر من 4 أشهر.

وبحسب البيان المشترك للهيئة ونادي الأسير "اُعتقل البرش مع 10 آخرين من الطواقم الطبية في ديسمبر من العام الماضي، خلال الاجتياح العسكري الإسرائيلي البري في جباليا، حيث كان يعالج المرضى في مستشفى العودة في ذلك الوقت".

وتحمل جمعيات الأسرى إسرائيل مسؤولية وفاته، قائلة إنها كانت جزءا من "عملية استهداف ممنهجة ضد الأطباء ونظام الرعاية الصحية في غزة".

ولم يتم الإفراج عن جثته بعد من قبل السلطات الإسرائيلية، بحسب البيان.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.