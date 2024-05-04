آخر تحديث لعدد القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر تكشفه الصحة في القطاع

استمرار الاحتجاجات في جامعات أوروبا تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة

(CNN)-- قالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، السبت، أن عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع إلى 34654 على الأقل نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 211 يوما في القطاع.

وأضافت الوزارة أن 32 فلسطينيا قتلوا في هجمات إسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى ذلك، أفادت الوزارة بإصابة 41 شخصًا خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي عدد الجرحى في قطاع غزة منذ بدء الصراع إلى 77,908 ألفا.

ويشار إلى أن وزارة الصحة في غزة لا تفرق بين الضحايا المدنيين ومقاتلي حماس، ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من أرقام الضحايا التي أعلنتها الوزارة بسبب عدم قدرة وسائل الإعلام الدولية الوصول إلى غزة.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في 3 مايو/ أيار، فقد أدى الصراع إلى مقتل أكثر من 10 آلاف امرأة في غزة وإصابة 19 ألفا اخريات.