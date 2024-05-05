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القدس (CNN)-- أُصيب معبر كرم أبو سالم بالقرب من جنوب قطاع غزة بعشرة صواريخ على الأقل، صباح الأحد، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

ومن غير الواضح ما إذا كان هناك جرحى أو قتلى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المعبر مغلق أمام شاحنات المساعدات الإنسانية.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت المعبر بالصواريخ.

وفي أعقاب إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة في وقت سابق، الأحد، قال مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (COGAT) إن حماس هي المسؤولة عن عدم وصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وأضاف مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية على منصة "إكس"، أن "حماس ستفعل أي شيء لمنع وصول المساعدات إلى سكان غزة. خلال الأيام القليلة الماضية وفي حوادث منفصلة: أطلقت حماس قذائف هاون على المعبر لأغراض إنسانية، وعطلت وصول المساعدات من جنوب إلى شمال غزة، ومنعت السكان من تلقي المساعدات الإنسانية"، حسب قوله.

وأوضح: "في وقت سابق، الأحد، أطلقت حماس 10 صواريخ على كرم أبو سالم، معبر المساعدات الإنسانية الرئيسي، والمعبر مغلق الآن".

ولم يتضح على الفور أين سقطت الصواريخ تحديدا في منطقة كرم أبو سالم أو ما إذا كان هناك جرحى أو قتلى.

ويقول مراسل شبكة CNN في رفح بغزة إن الناس هناك يشعرون الآن بالخوف، لأنه مباشرة بعد سقوط الصواريخ على معبر كرم أبو سالم، كان يمكن سماع نيران المدفعية شرق رفح في جنوب قطاع غزة، وكانت الطائرات الإسرائيلية تقصف أهدافا.