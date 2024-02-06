الاحتجاجات تعطل مجددا إيصال المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

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القدس (CNN)-- أظهرت مقاطع فيديو من معبر كرم أبو سالم بين جنوب إسرائيل وغزة، الثلاثاء، تعطيلا جديدا لتوصيل شحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتظهر مقاطع الفيديو مئات المتظاهرين الإسرائيليين، والكثير منهم يلفون أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، بجوار صف من الشاحنات. ولم يتضح حجم التعطيل. وقد تواصلت شبكة CNN مع الوكالة الإسرائيلية التي تتولى تخليص الشاحنات.

وقالت المجموعة التي تقف وراء الاحتجاجات- تساف 9- صباح الثلاثاء، إنه "في هذا الوقت، تم إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام حركة المساعدات وشاحنات الإمداد إلى حماس. لقد انتصر شعب إسرائيل!".

وطالبت المجموعة بلإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة، قبل السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع.

ويأتي هذا التعطيل رغم إعلان الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي أن منطقة كرم أبو سالم، منطقة عسكرية مغلقة.