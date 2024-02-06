الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

الاحتجاجات تعطل مجددا إيصال المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
متحدث الخارجية القطرية يوضح لـCNN ما إن كانت الأدوية والمساعدات ستصل الرهائن الإسرائيليين والمدنيين الفلسطينيين بغزة
كاميرا CNN بالعربية ترافق طائرة المساعدات الأردنية 22 إلى العريش
يُعرض حالياً01:41كاميرا CNN بالعربية ترافق طائرة المساعدات الأردنية 22 إلى العريش

القدس (CNN)-- أظهرت مقاطع فيديو من معبر كرم أبو سالم بين جنوب إسرائيل وغزة، الثلاثاء، تعطيلا جديدا لتوصيل شحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتظهر مقاطع الفيديو مئات المتظاهرين الإسرائيليين، والكثير منهم يلفون أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، بجوار صف من الشاحنات. ولم يتضح حجم التعطيل. وقد تواصلت شبكة CNN مع الوكالة الإسرائيلية التي تتولى تخليص الشاحنات.

وقالت المجموعة التي تقف وراء الاحتجاجات- تساف 9- صباح الثلاثاء، إنه "في هذا الوقت، تم إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام حركة المساعدات وشاحنات الإمداد إلى حماس. لقد انتصر شعب إسرائيل!".

وطالبت المجموعة بلإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة، قبل السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع.

ويأتي هذا التعطيل رغم إعلان الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي أن منطقة كرم أبو سالم، منطقة عسكرية مغلقة.

قد يهمك أيضاً

تحذيرات من تراجع وصول المساعدات لغزة مع منع متظاهرين إسرائيليين دخول شاحنات عبر معبر كرم أبو سالم

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.