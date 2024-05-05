إبعاد متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين من حفل تخرج جامعة ميشيغان

احتجاجات مستمرة لليوم الثامن.. الحركة المؤيدة للفلسطينيين "تنتشر" في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة

(CNN)-- أبعدت الجهات المنظمة لحفل التخرج الرئيسي في جامعة ميشيغان الأمريكية، متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين، بعد مقاطعة الإجراءات لفترة وجيزة، السبت.

ولم يتم القبض على أحد، بحسب ميليسا أوفرتون، نائب رئيس شرطة الجامعة ومسؤولة الإعلام.

وكان كارلوس ديل تورو، وزير البحرية الأمريكية الثامن والسبعين، يخاطب الحشد وقت المقاطعة وشدد على أهمية الحق في الاحتجاج السلمي.

وقال ديل تورو: "أنا فخور للغاية كأمريكي كوبي جاء إلى هذا البلد كمهاجر واختار أيضًا الخدمة لمدة 26 عامًا في الجيش لحماية حريات جميع الأمريكيين مرة أخرى في الاحتجاج السلمي في هذا البلد".

وجرى إبعاد المتظاهرين بعد فترة وجيزة.

وتظهر الصور من حفل التخرج أن الطائرات رفعت أيضًا لافتات تحمل رسائل متباينة خلال الحفل، أحدها قال: "ابتعد عن إسرائيل"، بينما دعت أخرى أن "قف مع إسرائيل".

تستمر فعاليات التخرج في جامعة ميشيغان من خلال برامج تستضيف احتفالات منفصلة مع متحدثين متميزين. كان الحدث الضخم الذي أقيم السبت في استاد ميشيغان في آن أربور هو حفل التخرج الربيعي للجامعة بأكملها.

وقالت جامعة ميشيغان على موقعها على الإنترنت إنه ستكون هناك مناطق مخصصة للاحتجاجات خارج أماكن الاحتفال طوال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن جميع فعاليات حفل التخرج ستشمل فحوصات أمنية، وتحظر اللافتات والأعلام، وسيتم مراقبتها من قبل المتطوعين الذين سوف "يستجيبون على الفور للاضطرابات، بداية من التحذيرات".