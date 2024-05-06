(CNN)-- انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق قادة وضباط إسرائيليين، واصفا ذلك بأنه "وصمة لا تمحى" على مفهوم العدالة والقانون الدوليين.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال كلمة متلفزة ألقاها في افتتاح حفل إحياء ذكرى محرقة الهولوكوست، الأحد.

وشدد نتنياهو على أن المحكمة "التي تأسست نتيجة للمحرقة" يجب ألا تحاول "تقويض" حق إسرائيل الأساسي في الدفاع عن النفس.

وقال نتنياهو إن الإجراءات المحتملة للمحكمة ستقيد قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها، ووصفها بأنها "تشويه للعدالة والتاريخ".

وأضاف: "حتى لو اضطرت إسرائيل إلى الوقوف بمفردها، فإننا سنقف وحدنا، وسنواصل ضرب أعداءنا بقوة حتى النصر. حتى لو اضطررنا إلى الوقوف بمفردنا، فسنواصل محاربة الشر البشري".

كانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في وقت سابق، أن مسؤولين حكوميين، بما فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، يشعرون بالقلق من احتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بشأن تحقيقها في الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة.

في فبراير/شباط، قال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، قال عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إن مكتبه "يحقق بشكل مستمر ونشط في الوضع بدولة فلسطين"، وتابع: "مكتبي يحقق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها، ومن ينتهك القانون سيحاسب".

يشار إلى أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، بينما تعد الأراضي الفلسطينية عضوًا.