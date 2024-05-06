دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، الأحد، عن الأمير الراحل، بدر بن عبدالمحسن، واعتبره من "أعلام الثقافة العربية الأصيلة"، سواء كانت بدوية أو حضرية.

وقال الأمير تركي الفيصل في تصريحات مع قناة "الإخبارية" السعودية، مساء الأحد، نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا متحدثا عن الأمير الراحل: "والله ما أقدر أضيف على ما قامت به كل وسائل الإعلام بذكر المرحوم الأمير بدر بن عبدالمحسن، كما ذكرت أنا هو من أعلام الثقافة العربية الأصيلة، بدوية كانت أو حضرية".

وأضاف الأمير تركي الفيصل: "فشعره وفنه وشخصيته كلها تعبر تعبيرا خالصا عن القيم المحمودة لهذه الثقافة، فأتمنى له كل الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وأن يدخله فسيح جناته".

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن، السبت، وفاة "صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة".

وأدى أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز صلاة الميت على الأمير بدر بن عبدالمحسن، بحضور عشرات الأمراء والمسؤولين السعوديين، بعد صلاة عصر الأحد، بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير السعودي بدر بن عبدالمحسن في آخر مقابلة أجراها على قناة "الإخبارية" السعودية المملوكة للدولة، وكيف أنه أنهاها بالنطق بالشهادة.