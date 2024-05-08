غارات جوية إسرائيلية على رفح.. وأنباء عن سماع إطلاق نار على الجانب المصري

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(CNN) -- قال مصدر، لشبكة CNN، الثلاثاء، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز يعتزم زيارة إسرائيل، الأربعاء، لعقد اجتماعات مع نظيره مدير جهاز الموساد ديفيد بارنياع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان بيرنز في القاهرة، الثلاثاء، لمواصلة الجهود بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، إلى جانب الوسطاء مصر وقطر.

وقبل وصوله إلى القاهرة، كان قد قام بزيارة الدوحة والقاهرة منذ عودته إلى المنطقة أواخر الأسبوع الماضي.

وفي الدوحة، ساعد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في إعادة صياغة إطار العمل مع القطريين الذي تم تقديمه بعد ذلك إلى "حماس"، ثم ردت عليه الحركة، مساء الاثنين.

وجاءت مباحثات القاهرة بعدما بدأ الجيش الإسرائيلي عملية "محدودة" في شرق مدينة رفح بقطاع غزة، الاثنين، كما أعلن، صباح الثلاثاء، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.

وأمر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، السكان في شرق رفح والمنظمات الدولية بالإجلاء إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي.