إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لدخول المساعدات الإنسانية

(CNN)-- أعلنت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، عن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي بين جنوب قطاع غزة وإسرائيل لدخول المساعدات الإنسانية.

وقال منسق أعمال الحكومة في الأراضي "COGAT"، وفي بيان الأربعاء، إن شاحنات المساعدات تصل إلى المنشأة وسيتم نقلها إلى الجانب الآخر في غزة بعد "تفتيش أمني شامل".

وتواصلت CNN بهيئة معابر غزة للحصول على تعليق من الجانب الفلسطيني.

وتأتي هذه الأحداث بعدما كان المعبر مغلقاً أمام وصول المساعدات منذ الأحد، عندما أدى هجوم صاروخي على موقع عسكري قريب من المعبر، إلى مقتل أربعة جنود إسرائيليين.

وحذرت جماعات الإغاثة من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بسبب عمليات الإغلاق، مع سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح وإغلاق معبر كرم أبو سالم لتوصيل المساعدات.

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي سيطر، الثلاثاء، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وهو نقطة دخول حيوية للمساعدات القادمة من مصر.