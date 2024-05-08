متحدث باسم نتنياهو: عملية إسرائيل في رفح لا تخالف معاهدة السلام مع مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، إن عملية إسرائيل العسكرية الجارية قرب الحدود المصرية لا تنتهك معاهدة كامب ديفيد للسلام المبرمة مع مصر في 1978.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية للإعلام العربي، بنيامين نتياهو، إن "إسرائيل تعي الحساسية المتعلقة بإجراء عملية عسكرية ضد البؤر الإرهابية الحمساوية قرب الحدود المصرية"، حيث معبر رفح.

وأضاف جندلمان، في إيجاز صحفي، الأربعاء: "نؤكد أن العملية لا تخالف معاهدة السلام بين البلدين على الإطلاق، بل تأتي في إطار الجهود لضرب الإرهاب ولتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال طرفي حدودها"، حسب قوله.

وذكر جندلمان أن العملية العسكرية "مركزة ومحدودة النطاق" في معبر رفح "الذي اُستخدم من قبل حماس على مدار سنوات طويلة لتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة ولتعزيز قدراتها الإرهابية".

وتسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، منذ أن شنت عملية عسكرية ليل الاثنين الماضي.

وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر لسكان منطقة شرق رفح بالإخلاء والانتقال إلى منطقتي المواصي وخان يونس، وسط تحذيرات وكالات الإغاثة من تداعيات الخطوة على أكثر من مليون نازح في المنطقة.

وقال المتحدث باسم نتنياهو إن "العملية في معبر رفح ستستمر حتى أن يتم القضاء على حماس والإفراج عن مخطوفينا".

وأفاد جندلمان أن القوات الإسرائيلية قتلت 20 من عناصر حركة حماس خلال العمية الجارية في نطاق المعبر وشرقي رفح.

في وقت سابق الأربعاء، قال مستشفى الكويت التخصصي الوحيد العامل في رفح، إن 35 قتيلاً نُقلوا إليه خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم رضيع عمره أربعة أشهر، وتسعة أطفال، فيما كان غالبية القتلى في العشرينات والثلاثينات من العمر.

إلى جانب نقل 129 مصابًا آخرين. وحذّر المستشفى من أنه "صغير جدًا وإمكاناته محدودة"، بحسب المسؤول الإعلامي للمنشأة صابر محمد.