(CNN)-- قال الدفاع المدني في غزة، السبت، إن تقديراته تشير إلى وجود نحو 10 آلاف جثة محاصرة تحت أنقاض المباني المدمرة في غزة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني، محمود بصل: "منذ أشهر ونحن نعمل بمعدات بسيطة، مما يستنزف وقتنا وجهدنا".

وأضافت المجموعة أن إسرائيل دمرت ما بين 70 إلى 80% من قدرات الدفاع المدني.

والدفاع المدني والمسعفون هم أول المستجيبين عقب الغارات الجوية الإسرائيلية، ويعملون على إنقاذ الناجين وانتشال الجثث عندما يكونون قادرين على الوصول إلى مواقع الهجمات.

وقال بصل: "نطالب الأمم المتحدة والجماعات الإنسانية بالتدخل الفوري للسماح بدخول معدات الإنقاذ اللازمة حتى نتمكن من مواصلة عملنا وانتشال المفقودين من تحت الأنقاض وتوفير الوقود اللازم لتشغيل آليات الدفاع المدني".

وأضاف بصل أنه بعد مرور أربعين يومًا على انسحاب قوات الاحتلال من محيط مجمع الشفاء الطبي، "لا تزال طواقم الدفاع المدني والطبي تعمل على انتشال الجثث التي دفنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مقابر جماعية".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، إن الطواقم الطبية عثرت على مقبرة جماعية ثالثة في مجمع الشفاء. ونفى الجيش الإسرائيلي أي تورط في عمليات الدفن.

وقالت وزارة الصحة في غزة، السبت، إن 28 شخصًا قُتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما قُتل ما لا يقل عن 34971 شخصًا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. ولا تستطيع شبكة CNN تأكيد هذه الأرقام بشكل مستقل بسبب عدم وصول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة.