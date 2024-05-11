(CNN) -- أعلنت الإمارات، الجمعة، عن "استنكارها" لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، حول دعوتها للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة.

وكان نتنياهو قال خلال مقابلة مع مقدم البرنامج الحواري الأمريكي الدكتور فيل ماكجراو عن رؤيته عما سيحدث لغزة بعد هزيمة حركة "حماس": " ربما يتعين علينا أن يكون لدينا نوع من الحكومة المدنية، بعض الإدارة المدنية من قبل سكان غزة الذين ليسوا ملتزمين بتدميرنا، ربما بمساعدة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول أخرى أعتقد أنها تريد أن ترى الاستقرار والسلام".

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إن بلاده "تستنكر" تصريحات نتنياهو، وأضاف أن الإمارات "تشدد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الدولة الإنجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة".

وأضاف أن الإمارات "تؤكد على أنه عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإن الدولة ستكون على أتم الإستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة".