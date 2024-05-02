دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بوزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بتقرير، الخميس.

ونشر لابيد صورة من لقائه بالشيخ عبدالله بن زايد بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: " التقيت بوزير الخارجية الإماراتي (عبد الله بن زياد) وقلت له إن الأمر الأكثر إلحاحا هو إعادة المختطفين إلى ديارهم.."

وتابع لابيد في تدوينة منفصلة: "إسرائيل لديها مصلحة في إنشاء تعاون سياسي واقتصادي، مع الإمارات العربية المتحدة والدول العربية المعتدلة، يمكنه تقديم حلول للمشاكل العالمية والتعامل مع التهديدات الإقليمية بجميع أنواعها".

وذكرت الوكالة أنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، ولاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وأشار سموه إلى الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس ’حل الدولتين‘، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة وإنهاء العنف المتصاعد الذي تشهده.. وشدد سموه، على أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشيراً إلى أن الأولوية هي إنهاء التوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين وبذل كافة الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في قطاع غزة عبر ممرات آمنة ودون عوائق وبشكل مكثف ومستدام".