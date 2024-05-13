إيهود باراك لـCNN: هجوم حماس "فشل كبير في الاستخبارات وصولًا إلى القيادة السياسية"

رئيس الموساد السابق عن هجوم حماس لـCNN: منسق جدًا وعدد الصواريخ التي أطلقت يفوق الخيال

(CNN)-- قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، إنه يتحمل "مسؤولية فشل جيش الدفاع الإسرائيلي في الدفاع عن مواطنينا في 7 أكتوبر".

جاءت تصريحات هاليفي خلال كلمة ألقاها في حدث بمناسبة يوم الذكرى الإسرائيلي، الذي أقيم عند حائط المبكى في القدس، مساء الأحد.

وأضاف هاليفي: "أحمل ثقلها على كتفي يوميًا، وفي قلبي أفهم تمامًا أهميتها".

لقد ترك الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول إسرائيل في حالة ارتباك، مما أثار رد فعل عنيفًا لا يزال ينتشر في جميع أنحاء البلاد.

وشهدت العملية تدفق ما لا يقل عن 1500 من مقاتلي حماس عبر الحدود إلى إسرائيل في هجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 إسرائيلي، في حين لا يزال آخرون محتجزين كرهائن لدى الجماعة المسلحة.