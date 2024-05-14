بايدن لـCNN: لن نورد أسلحة لإسرائيل إذا دخلوا رفح.. ولم يتجاوزوا خطي الأحمر بعد

(CNN)-- أعلن ضابط في وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية، الاثنين، استقالته احتجاجا على سياسات بلاده تجاه الحرب في غزة ودعمها "غير المشروط تقريبا" لإسرائيل.

وقال الضابط هاريسون مان، في منشور عبر لينكد إن: "في مرحلة ما، أيا كان المبررات، إما أن تقوم بسياسة تمكن المجاعة الجماعية للأطفال، أو لا تفعل ذلك".

ووفقا لملفه الشخصي على لينكد إن، عمل مان في وكالة الاستخبارات الدفاعية منذ أغسطس/ آب 2021 كمحلل لشؤون الشرق الأوسط، وخدم في الجيش لمدة 13 عاما، التحق خلالها بمدرسة الحرب الخاصة، بالإضافة إلى كلية كينيدي بجامعة هارفارد، وتخرج من جامعة وليام وماري في 2011، ودرس في الجامعة العبرية بالقدس في 2008، والجامعة الأمريكية ببيروت في 2009، وكلية بيت لحم للكتاب المقدس في 2010.

وذكر مان أنه قدم استقالته في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، أي بعد أقل من شهر من هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول وبداية القصف الإسرائيلي.

ولم تتمكن شبكة CNN من الوصول إلى مان لكن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تمكنت من الاتصال به عبر الهاتف، الاثنين، وأكد أنه كاتب المنشور لكنه رفض التعليق أكثر.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول من وكالة الاستخبارات الدفاعية تقديم مان الاستقالة، وقال إن مثل هذه الاستقالات "حدث روتيني"، وأضاف: "يمكننا أن نؤكد أن مان كان تم تعيينه في الوكالة"، وتابع أن "استقالة الموظفين هي حدث روتيني، ويستقيل الموظفون من مناصبهم لأي عدد من الأسباب والدوافع".

ووفقا للجيش الأمريكي، قضى مان وقتا في تونس والبحرين والكويت وكوريا الجنوبية خلال خدمته العسكرية التي استمرت 13 عاما.

وأضاف الجيش، في بيان، أن مان طلب استقالة غير مشروطة في 29 نوفمبر، حيث يطلب الضابط طوعا تسريحه بعد استكمال التزامات خدمته، تمت الموافقة على طلبه 8 يناير/ كانون الثاني 2024، وستصبح سارية المفعول في 3 يونيو/ حزيران.