بايدن لـCNN: لن نورد أسلحة لإسرائيل إذا دخلوا رفح.. ولم يتجاوزوا خطي الأحمر بعد

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(CNN)-- قال مصدران في الكونغرس الأمريكي، لشبكة CNN، إن إدارة جو بايدن بدأت، الثلاثاء، المراحل الأولى المتعلقة بصفقة أسلحة جديدة محتملة لإسرائيل بقيمة مليار دولار.

وبدأت وزارة الخارجية مناقشات مع لجنتي الشؤون الخارجية والعلاقات الخارجية بمجلس النواب حول الصفقة المحتملة، الثلاثاء، ولا يوجد جدول زمني محدد للوقت الذي سيتم فيه إخطار الكونغرس رسميا بعملية البيع.

وأكد مصدر في الكونغرس أن صفقة الأسلحة الجديدة المحتملة البالغة قيمتها مليار دولار ستشمل ذخيرة دبابات بقيمة 700 مليون دولار، و500 مليون دولار لمركبات تكتيكية، و60 مليون دولار لقذائف الهاون.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من نشر تقريرا عن مناقشات الإدارة مع الكونغرس حول الصفقة.

ولن تصل تلك الأسلحة إلى إسرائيل في وقت قريب.

ولا يزال يتعين إخطار الكونغرس رسميا بعملية البيع والحصول على موافقته، وهو أمر قد يستغرق سنوات.

ويأتي القرار بشأن الصفقة في الوقت الذي علقت في الإدارة الأمريكية إرسال قنابل تزن 2000 رطل و500 رطل إلى إسرائيل، لمعارضتها استخدام القنابل في المناطق المكتظة بالسكان في رفح.

وفي حين قال المسؤولون الأمريكيون إن الحالات الأخرى لشحنات الأسلحة إلى إسرائيل ستكون قيد المراجعة، فقد ذكروا أيضا أن الولايات المتحدة ستواصل التأكد من أن إسرائيل لديها القدرة العسكرية للدفاع عن نفسها، مما يشير إلى أن صفقات الأسلحة طويلة المدى لن يتم إيقافها في هذا الوقت.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الاثنين: "نحن مستمرون في إرسال المساعدات العسكرية، وسوف نضمن حصول إسرائيل عليها، لقد أوقفنا شحنة قنابل تزن 2000 رطل لأننا نعتقد أنه لا ينبغي إسقاطها على مدن مكتظة بالسكان، ونحن نتحدث مع الحكومة الإسرائيلية حول هذا الأمر".

ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية على الصفقة الجديدة سوى بالإشارة إلى تصريحات سوليفان، كما رفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) التعليق.