دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من مقابلة السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام وما قاله عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وأن الأخير "يرغب بأكثر من حل الدولتين" للقضية الفلسطينية.

تصريحات غراهام جاءت في مقابلة أجراها على قناة العربية السعودية وقال فيها: "الأمر أكثر تعقيدا من ذلك، ولي العهد السعودي يرغب أكثر من حل الدولتين يرغب بإبرام اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة وأنا مستعد للتصويت على هذه الاتفاقية (لصالح ذلك)".

وتابع غراهام قائلا: "صراحة رأيت رؤية من ولي العهد، رؤية تدفع لاستقرار ورفاه اقتصادي للمنطقة لذا يتم الحديث عن اتفاقية دفاعية.."

ويذكر أنه وفي مارس/ آذار الماضي، قالت تقارير لصحيفتي وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، نقلا عن مصادر مطلعة على المناقشات بين البلدين، إن الرياض تريد عقد اتفاق أمني مع واشنطن، وضمانات أمنية ومساعدة من أجل تطوير برنامج نووي مدني، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة التوسط في صفقة للتطبيع بين المملكة وإسرائيل، بحسب الصحفيتين، في حين قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بتصريح سابق إن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اقتربتا "للغاية" من إبرام الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وتشمل اتفاقا أمنيًا.