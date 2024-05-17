صورتان جويتان لرصيف المساعدات الإنسانية في غزة

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(CNN)-- نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، صورتين جويتين لرصيف مؤقت تم الانتهاء منه حديثًا وتم تثبيته على ساحل غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

Credit: US Department of Defense

تُظهر إحدى الصور التجهيزات اللوجستية وهي تقترب من الساحل، بينما تُظهر الصورة الأخرى نظام الرصيف الذي تم ربطه لاحقًا بساحل غزة.

Credit: US Department of Defense

وقالت الولايات المتحدة إن المساعدات ستبدأ في دخول غزة عبر الرصيف "في الأيام المقبلة".

وذكر البنتاغون، الخميس، أنه لم يرصد أي مؤشرات على أن حركة "حماس" تخطط لاستهداف الرصيف المؤقت الذي تم الانتهاء منه مؤخرا والمخصص لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقالت نائب المتحدث باسم "البنتاغون" سابرينا سينغ في مؤتمر صحفي: "ليس لدينا أي مؤشرات على أنه ينبغي أن تكون هناك أي هجمات على هذا الرصيف، ولكن في حالة وقوع هجمات إما باتجاه الممر الإنساني البحري أو حول منطقة التجمع، فإن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على الشعب الفلسطيني، الذي يحتاج إلى هذه المساعدات".