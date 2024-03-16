بلينكن: نعمل مع إسرائيل ومصر وقطر على سد الفجوات المتبقية بشأن صفقة الرهائن في غزة

ماجد الأنصاري لـCNN: أكثر من 100 ألف فلسطيني يتعرضون للقتل أو الإصابة في غزة

(CNN)-- وصلت إلى غزة الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية عن طريق البحر، في الوقت الذي تكثف فيه القوى الدولية جهودها لجلب الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها إلى القطاع المحاصر.

وغادرت السفينة -التي تديرها "الأذرع المفتوحة" الخيرية الإسبانية، قبرص حوالي الساعة 3:00 صباح الثلاثاء ووصلت إلى شواطئ وسط غزة، الجمعة.

وتهدف إلى توفير ما يعادل وجبة واحدة لكل شخص من ربع سكان القطاع الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، والذين يقف مئات الآلاف منهم على شفا المجاعة.

وقالت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" (WCK)، وهي المنظمة غير الربحية التي تقود المبادرة، بأن الممر البحري سيسمح لها بإرسال "ملايين أخرى" من الوجبات بعد التسليم الأولي.

وتأتي سفينة المساعدات في الوقت الذي تتعاون فيه الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والإمارات العربية المتحدة وقبرص والمملكة المتحدة لإطلاق طرق بحرية لتوصيل المساعدات مباشرة إلى غزة.

وقالت WCK إنها تعمل مع شركاء دوليين لفتح ممر المساعدات هذا وأن لديها "500 طن أخرى من المساعدات في قبرص جاهزة للتحميل على القوارب المستقبلية."

ويأتي ذلك أيضًا في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تفرض قيودًا مشددة على المعابر البرية إلى غزة، التي عادة ما يدخل من خلالها الجزء الأكبر من المساعدات الحيوية إلى القطاع. واتهمت وكالات الإغاثة إسرائيل بفرض معايير تعسفية ومتناقضة تعرقل دخول الإغاثة إلى الأراضي التي مزقتها الحرب.

وتصر إسرائيل على أنه "لا يوجد حد" لكمية المساعدات التي يمكن أن تدخل.

ومع أن الفلسطينيين في غزة في حاجة ماسة إلى المساعدات، فإن أي مساعدات مرحب بها، لكن جماعات الإغاثة تقول إن المساعدات البحرية والجوية يجب أن تكون مكملة للمساعدات البرية، وليست بديلاً عنها. وقد حذر الكثيرون من أن ذلك يشكل خطراً يشكل "سابقة خطيرة" حيث يتم تقويض المساعدات البرية واستمرار الأعمال العدائية.

وفي بيان مشترك، دعت 25 منظمة غير حكومية الحكومات إلى إعطاء الأولوية لوقف إطلاق النار وتسليم المساعدات على الأرض، وقالت: "لا يمكن للدول أن تختبئ وراء عمليات الإنزال الجوي والجهود الرامية إلى فتح ممر بحري لخلق الوهم بأنها تفعل ما يكفي لدعم الاحتياجات في غزة."

إليك ما نعرفه عن الشحنات البحرية:

كيف يمكن مقارنة عمليات تسليم المساعدات البحرية بالطرق الأخرى؟

إن تقديم المساعدات عن طريق السفن ينطوي على تعقيدات.

ولم تعد هناك موانئ عاملة في غزة. قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري الأسبوع الماضي إن القوات الإسرائيلية قد "دمرت ميناء غزة"، وهو الميناء الرئيسي، وإن كان صغيرًا، في القطاع بالقرب من منطقة الرمال في مدينة غزة.

وقالت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" غير الربحية إنها تعمل مع شركاء في غزة لبناء رصيف سيتم استخدامه لتفريغ المساعدات قبل تحميلها على الشاحنات، دون تحديد هوية هؤلاء الشركاء.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيمي ماكغولدريك: "أعتقد أن إحدى المشاكل والتعقيدات ستكون في الخدمات اللوجستية لتفريغ القوارب على الشاطئ، ثم تحميلها على الشاحنات.. يجب القيام بذلك في منطقة "آمنة".

وقالت WCK إنها تخطط لتوزيع المساعدات بنفسها بمجرد وصولها إلى غزة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الجيش الأمريكي سيبدأ في إنشاء ميناء منفصل في غزة يمكن أن يستقبل شحنات كبيرة من المساعدات. لكن البنتاغون قال إن بناء هذا الرصيف العائم قد يستغرق ما يصل إلى شهرين ويحتاج إلى نحو 1000 جندي أمريكي.

وفي الوقت نفسه، تقوم الولايات المتحدة ودول أخرى بإسقاط المساعدات الإنسانية جواً على غزة، وهي طريقة انتقدتها وكالات الإغاثة باعتبارها غير فعالة نظراً لحجم الاحتياجات في غزة.

أدت المساعدات التي تم اسقاطها من الطائرات إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 10 آخرين الأسبوع الماضي أثناء سقوطها غرب مدينة غزة.

من يشارك ومن لا؟

وتعمل منظمة WCK غير الربحية مع الإمارات العربية المتحدة وقبرص والجمعية الخيرية الإسبانية "الأذرع المفتوحة" لتنسيق إرسال المساعدات، وستقوم فرقها على الأرض بتوزيع المساعدات.

ولم تشارك منظمات الإغاثة الأخرى التي كانت أساسية في توزيع المساعدات في غزة في هذه العملية، بما في ذلك الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقد تولى كلاهما على مدى عقود توزيع مساعدات الأمم المتحدة القادمة إلى غزة تقريبًا. وتمتلك الأونروا وحدها 11 مركزًا لتوزيع المواد الغذائية لمليون شخص في غزة، ويعمل بها حوالي 13,000 موظف في القطاع.

ومنذ سنوات تطالب إسرائيل بتفكيك الأونروا، لكنها زادت من لهجتها ضد الوكالة بعد أن اتهمت بعض موظفيها بالتورط في هجوم حماس في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 آخرين كرهائن.

وتروج إسرائيل أيضًا لعمليات تسليم المساعدات التي تقوم بها جهات مستقلة باعتبارها أكثر فعالية من تلك التي تقدمها الأمم المتحدة.

كيف تنظر إسرائيل إلى الشحنات البحرية؟

ورحبت إسرائيل، التي تسيطر على المجال الجوي والحدود البرية والبحرية لغزة وتفحص جميع الشحنات القادمة إلى القطاع، بالمشروع البحري وحثت الدول الأخرى على الانضمام إلى المبادرة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حياة يوم الجمعة، في إشارة إلى الممر البحري، أن "المبادرة القبرصية ستسمح بزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بعد إجراء فحوصات أمنية وفقًا للمعايير الإسرائيلية."

وقال مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق (COGAT)، الوكالة التي تدير العمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، لشبكة CNN الثلاثاء إن إسرائيل “شاركت في عملية تفتيش السفينة”، دون تحديد متى أو أين تم ذلك.

وتقوم (COGAT) بتفقد المساعدات الواردة إلى غزة، وقد اتهمتها وكالات الإغاثة بمنع الوصول لأسباب تعسفية، أو بدون سبب على الإطلاق.

هل ستنجح الخطة؟

حذرت وكالات الإغاثة والمسؤولون الحكوميون مراراً وتكراراً من أنه لا توجد وسيلة للإغاثة الإنسانية يمكن أن تكون فعالة مثل التسليم عن طريق البر.

وقد حذرت المنظمات غير الحكومية الـ 25 من "العواقب المدمرة المحتملة لخلق سوابق خطيرة" والتي تهدد بتدهور إمكانية وصول المساعدات الإنسانية البرية، فضلاً عن إطالة أمد الأعمال العدائية.

وفي حين أن المساعدات البحرية والجوية التي يتم إسقاطها إلى غزة تعتبر "مفيدة"، قال ماكغولدريك من الأمم المتحدة لشبكة CNN، "إلا أنها لا يمكن أن تحل محل ما هو ... أساسي"، في إشارة إلى إيصال المساعدات عن طريق الشاحنات.

وقال: "كانت الطرق الوسيلة التقليدية التي استخدمناها في الماضي، ولدينا ثلاثة طرق تدخل غزة من الشمال إلى الجنوب"، مضيفًا أنه مع وجود طريق واحد فقط قيد التشغيل حاليًا، فإن عمليات الإغاثة تتباطأ. وأضاف أنه يتم استخدام طريق واحد فقط للتوصيل وهو الطريق الساحلي، وهو معرض للهجمات والنهب والسلب.

هناك معبران بريان فقط يسمحان حاليًا بدخول المساعدات إلى غزة، معبر رفح مع مصر ومعبر كرم أبو سالم مع إسرائيل. والأحجام غير كافية مقارنة بحجم المعاناة. ومع ذلك، بدأت إسرائيل تجربة برنامج تجريبي لإدخال المساعدات عبر البوابة "96" على السياج الأمني مع قطاع غزة. وقد عبرت ست شاحنات حتى الآن.

وقد ردد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وجهة نظر ماكغولدريك، قائلاً إنه على الرغم من أن عمليات الإنزال الجوي والتسليم البحري كانت مفيدة، إلا أنها "لم تكن كافية".

وقال الأربعاء: "لا يمكنك استبدال مئات الشاحنات بإرسال المساعدات عبر المظلات. إن الشيء الأكثر أهمية هو فتح الحدود برًا."

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الإثنين إن المجاعة وشيكة في شمال قطاع غزة إذا لم تتم زيادة حجم المساعدات التي تدخل القطاع "بشكل كبير".

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، لشبكة CNN الثلاثاء، إن "المساعدات البرية التي تصل إلى شمال قطاع غزة قليلة جدًا جدًا … ولا تكفي لأحد."

وتوفي عدد متزايد من سكان غزة بسبب سوء التغذية والجفاف، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

تحمل السفينة التي وصلت يوم الجمعة 200 طنًا من المساعدات. للمقارنة، يمكن لكل شاحنة أن تحمل حوالي 20 طنًا من المساعدات، وكانت حوالي 94.5 شاحنة تدخل إلى غزة يوميًا عبر كلا المعبرين حتى الشهر الماضي. وهذا أقل بكثير من الـ 500 شاحنة التي دخلت عبر معبر رفح وحده قبل بدء الحرب.

وقالت الأمم المتحدة إنه منذ 24 فبراير، دخل إلى غزة خلال تسعة أيام أقل من 1000 شاحنة. وهناك حاجة إلى ما يقدر بنحو 500 شاحنة يوميًا من أجل تخفيف معاناة سكان غزة.

وقالت جولييت توما، مديرة الاتصال في الأونروا، لشبكة CNN: "إن أي جهد لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة مرحب به للغاية، لأن الناس يائسون للغاية".

وقالت توما: "ومع ذلك، ما نقوله هو أن هناك طريقة أرخص وأكثر كفاءة وأسرع وأكثر أمانًا لإيصال المساعدات إلى غزة، وذلك من خلال المعابر البرية التي تربط غزة بإسرائيل"، مضيفة أنه يمكن القيام بذلك عن طريق زيادة عدد الشاحنات التي يمكنها الدخول، وتمديد ساعات عمل المعابر، وتسهيل عملية التخليص والتفتيش.