بلينكن: نعمل مع إسرائيل ومصر وقطر على سد الفجوات المتبقية بشأن صفقة الرهائن في غزة

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه استعاد جثة رهينة رابعة من قطاع غزة، بعد يوم واحد من إعلانه انتشاله رفات ثلاثة آخرين في القطاع المحاصر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي إن الرهينة هو رون بنيامين، الذي قُتل في 7 أكتوبر عند تقاطع مفالسيم خلال هجوم حماس. وأضاف أن حماس اختطفت جثمان بنيامين ونقلته إلى غزة.

وكان هاغاري قد أعلن في مؤتمر صحفي في تل أبيب، الجمعة، إن الرهائن الثلاثة الذين استعيدك جثثهم هم: شاني لوك وأميت بوسكيلا وإيتشاك جيليرنتر، وأن الثلاثة احتجزوا كرهائن في 7 أكتوبر وقتلوا أثناء فرارهم من مهرجان نوفا الموسيقي وتم نقل جثثهم إلى غزة.

ولم يكشف هاغاري عن مكان العثور على الجثث خلال المؤتمر الصحفي. قائلا إن عملية استعادة الجثث تمت خلال عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك.

من جهته قال محلل شبكة CNN ومراسل موقع Axios، باراك رافيد، نقلاً عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم العثور على الجثث في نفق في غزة.