خارجية السعودية تعلق على حادثة مروحية الرئيس الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية السعودية إنها "تتابع بقلق بالغ" تطورات حادثة طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، الأحد.

في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، قالت وزارة الخارجية إن "حكومة المملكة العربية السعودية تتابع بقلقٍ بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الطائرة المروحيّة المقلّة لفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق لفخامته".

وأضافت الوزارة أنه "في الوقت الذي ندعو المولى - عزّ وجل - أن يحفظ فخامته ومرافقيه ويحيطهم بعنايته ورعايته، لنؤكد وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذه الظروف الصعبة واستعدادها لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية".

في وقت سابق الأحد، تعرضت مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووفد مرافق له لـ"التحطم"، الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

كان برفقة رئيسي، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية، مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آل هاشم، وبعض المسؤولين الآخرين، وذلك عندما كانوا عائدين من الاحتفال بتدشين سد مائي مشترك على الحدود بين إيران وأذربيجان، قبل أن تتعرض مروحية تقلهم لـ"هبوط صعب" في منطقة فرزكان، الأحد.

ولا يزال البحث عن الرئيس الإيراني ومرافقيه مستمرًا وسط الضباب وتضاريس جبلية وعرة، على نحو يجعل وتيرة العمليات بطيئة.