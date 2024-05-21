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(CNN)-- قالت وكالة أسوشيتد برس، الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية أغلقت البث المباشر لكاميرات تظهر غزة وصادرت معداتها، فيما وصفته الوكالة بـ"الاستخدام التعسفي من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد في البلاد".

وقالت المجموعة الإخبارية غير الربحية، في بيان لها: "وكالة أسوشيتد برس تدين بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية".

وأضافت الوكالة: "إننا نحث السلطات الإسرائيلية على إعادة معداتنا وتمكيننا من إعادة البث المباشر على الفور حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الصحافة المرئية المهمة لآلاف وسائل الإعلام حول العالم".

يصنف الجيش الإسرائيلي بانتظام المناطق المحيطة بغزة على أنها "مناطق عسكرية مغلقة"، مما يقيد الحركة هناك.

قدم البث المباشر لوكالة أسوشيتد برس نظرة على الأحداث في غزة. وقد جعلت القيود الإسرائيلية والمصرية المفروضة على الدخول إلى القطاع من الصعب على وسائل الإعلام الدولية تقديم التقارير من الميدان.

ولم ترد وكالة أسوشيتد برس ورابطة الصحافة الأجنبية على الفور على طلب CNN للتعليق.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إغلاق إسرائيل عمليات الجزيرة في البلاد، ومداهمة مكاتب الوسيلة الإخبارية والاستيلاء على معدات الاتصال الخاصة بها، مما أثار إدانة سريعة من الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بشأن تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقييد حريات الصحافة.