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تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

(CNN)-- دعا مدير منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إسرائيل إلى تخفيف كافة القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الطريق الرئيسي لدخول المساعدات الطبية الحيوية إلى غزة من مصر قد تم قطعه وسط عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة في مدينة رفح جنوب غزة.

وأوضح تيدروس، في مؤتمر صحفي في جنيف: "في الوقت الذي يواجه فيه شعب غزة المجاعة، نحث إسرائيل على رفع حصار المساعدات عن غزة والسماح بمرور المساعدات".

وقال تيدروس إنه على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية وشركائها تمكنوا من توصيل كميات صغيرة من الوقود إلى المستشفيات في الأيام الأخيرة، إلا أن كمية الوقود التي تم جلبها كانت أقل بكثير من 60 ألف لتر (15850 جالونًا أمريكيًا) التي يحتاجها الطاقم الطبي يوميًا للعمليات الصحية في غزة".

وأضاف: "المطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى هو وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات إلى غزة".

كانت إسرائيل أصرت على أنه "لا يوجد حد أقصى" لكمية المساعدات التي يمكن أن تدخل إلى غزة، لكن نظام التفتيش الذي تطبقه على شاحنات المساعدات يعني عدم السماح إلا بجزء صغير فقط من كمية المواد الغذائية والإمدادات الأخرى التي كانت تدخل غزة يوميًا قبل أن تدخل الحرب إلى القطاع. كما تم إغلاق المعابر البرية أو تحجيم وصول الإمدادات إليه.