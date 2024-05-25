الإليزيه يعلن ما بحثه ماكرون مع وزراء عرب بشأن معابر غزة

من 3 نقاط.. نتنياهو يفصّل لـCNN خطته لما بعد الحرب في غزة

"شريان حياة" بعد إغلاق معبر رفح.. نظرة على الرصيف الأمريكي العائم في غزة

(CNN)-- أعلن قصر الإليزيه، الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث مع وزراء خارجية عرب "السبل المحتملة لإعادة فتح جميع المعابر البرية إلى غزة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".

وقال الإليزيه، في بيان، إن ماكرون بحث مع وزراء خارجية قطر ومصر والأردن والسعودية الذين تواجدوا في باريس لإجراء محادثات حول الوضع في غزة.

وأضاف البيان: "تمت بحث جميع الأدوات التي يمكن تفعيلها لإعادة فتح جميع نقاط العبور للسماح بإيصال المساعدات الطارئة، ولا سيما عبر الممر الأردني، في وقت يُحرم فيه أكثر من مليون شخص من السلع الأساسية".

وتابع أن ماكرون كرر "اعتراضه الشديد" على الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، ودعمه لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفق مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي على السماح بتدفق المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة من مصر عبر معبر كرم أبو سالم على أساس مؤقت لتوزيعها لاحقًا في جميع أنحاء غزة.

ولا يزال معبر رفح الحدودي مغلقا وسط العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة على رفح.