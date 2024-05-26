وزيرة الدفاع الإسبانية: ما يحدث في غزة "إبادة جماعية حقيقية"

ردا على الجنائية الدولية والمدعي العام كريم خان.. شاهد ما قاله نتنياهو في مقابلة مع CNN

"جريمة ضد الإنسانية".. شاهد ما قاله طبيب من غزة بعد اكتشاف مقبرة جماعية بمستشفى في خان يونس

(CNN)-- قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، لتلفزيون TVE الرسمي، إن ما يحدث في غزة "إبادة جماعية حقيقية".

وخلال الاحتفال بيوم القوات المسلحة الإسبانية، السبت، قالت الوزيرة لقناة TVE، إن إسبانيا تدعم بشدة مختلف القضايا في جميع أنحاء العالم، مضيفة: "لا يمكننا تجاهل ما يحدث في غزة، الذي هو إبادة جماعية حقيقية".

وأعلنت إسبانيا الأسبوع الماضي، إلى جانب النرويج وأيرلندا، عن خططها للاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية اعتبارًا من 28 مايو/أيار.

وقالت روبلز إن القرار "ليس ضد دولة إسرائيل، وهذا ليس ضد الإسرائيليين، الذين نحترمهم"، موضحة أنه من أجل إنهاء العنف في غزة.

وتدرس وزارة الخارجية الإسرائيلية حاليًا اتخاذ المزيد من الخطوات الدبلوماسية ضد النرويج وإيرلندا وإسبانيا، بعد أن أعلنت الدول الثلاث عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بحسب مصدر مطلع على الأمر.