(CNN)-- قال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، إن اليوم الثلاثاء، يمثل "علامة فارقة في العلاقة بين النرويج وفلسطين"، حيث اعترفت بلاده رسميا بدولة فلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان: "على مدى أكثر من 30 عاما، كانت النرويج واحدة من أقوى المدافعين عن قيام دولة فلسطينية".

ويأتي بيان الوزير النرويجي، الثلاثاء، مع دخول الاعتراف الرسمي في البلاد حيز التنفيذ.

وأوضح وزير الخارجية النرويجي: "لدي ثقة بأن الحكومة الفلسطينية ستواصل مهمة الإصلاح الصعبة، وستضع الأسس لحكم كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد وقف إطلاق النار".

وقال وزير الخارجية النرويجي: "من المؤسف أن الحكومة الإسرائيلية لا تظهر أي علامات على المشاركة البناءة".

وأضاف أنه "على المجتمع الدولي أن يزيد دعمه السياسي والاقتصادي لفلسطين، يواصل العمل من أجل حل الدولتين".

وكان وزير الخارجية النرويجي سلم رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد مصطفى "وثيقة اعتراف رسمية" عندما التقيا في بروكسل، الأحد.

وأعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا علنا ​​عن خططها في 22 مايو/أيار الجاري، للاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستور، إنه "لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين". وأضاف ستور أن الدولة الفلسطينية "شرط أساسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

ويأتي ذلك بعدما اعترفت الحكومة الإسبانية رسميا بدولة فلسطينية، الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حسبما أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس في مؤتمر صحفي في مدريد.