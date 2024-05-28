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(CNN)-- أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، الغارة الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 نازحا فلسطينيا في مخيم بمدينة رفح، الأحد.

وقال غوتيريش، عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "ندين تصرفات إسرائيل التي قتلت العشرات من المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى من هذا الصراع المميت"، وأضاف: "لا يوجد مكان آمن في غزة، هذا الرعب يجب أن يتوقف".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إن الغارة الجوية الإسرائيلية القاتلة كانت "خاطئة بشكل مأساوي".

وأضاف نتنياهو، في خطاب ألقاه في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي): "على الرغم من بذل قصارى جهدنا، لعدم إيذاء الأشخاص غير المتورطين، لسوء الحظ وقع خطأ مأساوي الليلة الماضية، نحن نحقق في القضية".

وقُتل ما لا يقل عن 45 شخصًا وأصيب 200 آخرون بعد أن استهدفت الغارة الإسرائيلية مخيمًا للنازحين، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش تحقق في غارة جوية نُفذت في رفح الأحد.