بعد إعلان إيران موته.. من هو إبراهيم رئيسي؟

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أبرز ما حدث في الساعات الأخيرة قبل تحطم طائرة الرئيس الإيراني.. ما الذي نعرفه عن إبراهيم رئيسي؟

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، إن بلاده لن تحضر مراسم التأبين التي ستقوم بها الأمم المتحدة، الخميس، للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وكان رئيسي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة جبلية نائية شمال غرب إيران في وقت سابق من هذا الشهر.

وقدمت إدارة بايدن تعازيها في وفاة الرئيس الإيراني ، إلى جانب مسؤولين آخرين رفيعي المستوى، بما في ذلك وزير الخارجية، وهي خطوة انتقدها المشرعون الجمهوريون ومنتقدو الحكومة الإيرانية في أمريكا.

وكان يُنظر لرئيسي (63 عاما) ذات يوم على أنه خليفة محتمل لمرشد إيران علي خامنئي.