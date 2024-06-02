دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية السعودية، السبت، مقطع فيديو من عملية استدراج مروج مخدرات بعملية أمنية في العاصمة، الرياض.

ويظهر في مقطع الفيديو الملتقط من عدة كاميرات أحدها مخفي في الكرسي الخلفي لسيارة الأمن المدنية ويظهر عنصر الأمن المتخفي بلباس مدني يتصل مع المروج ويحدد مكانا للقاء قبل نزول المروج ودخوله السيارة.

وتوثق الكاميرا المخفية تبادل المروج لنصف كيلو من مخدر الميثامفيتامين أو ما يُعرف بـ"الشبو" وحصوله بالمقابل على مبلغ مالي "31 ألف ريال" وفور شروعه بعد المبلغ داهمت سيارة أمنية أخرى الموقع وألقت القبض عليه داخل السيارة المدنية.

وفي لقطات أخرى تظهر كاميرات مع عناصر الأمن مداهمة غرفة مروج المخدرات وإلقاء القبض على شخص آخر موجود داخلها وحيازة كميات أخرى من المخدرات، قبل نقلهما إلى المركز الأمني.