دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث المرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي، عن هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إسرائيل، قائلا إنه "جاء في وقته"، مطالبا الشعب الفلسطيني بأن لا يعقد الأمل على مفاوضات التسوية، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية رسمية، الاثنين.

وجاءت تصريحات خامنئي، الاثنين، خلال مشاركته بمراسم الذكرى الـ35 لرحيل الخميني.

وقال علي خامنئي: "الإمام الراحل (الخميني) قال عن فلسطين: (على الشعب الفلسطيني أن يأخذ حقه في ميدان العمل، ويجبر (إسرائيل) على التراجع"، حسب زعمه.

كما طالب خامنئي "الشعب الفلسطيني بألا يعقد الأمل على مفاوضات التسوية"، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.

وتحدث خامنئي عن هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وقال: "بشأن عملية طوفان الأقصى، فإنها عملیة حدثت في وقتها، وكانت حاجة ماسة لشعوب المنطقة، ووجهت ضربة قاصمة لـ(إسرائيل) وأحبطت مخططات العدو"، على حد وصفه.

وزعم خامنئي: "اقتاد الفلسطينيون العدو إلى زاوية الميدان، حيث لا يوجد مخرج"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "إرنا".

وقال: "قضية فلسطين أصبحت القضية الأولى للعالم، وفي الجامعات الأمريكية نرى أن الطلبة يهتفون لصالح فلسطين".

وحول موت الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي مع عدد من مرافقيه، قال المرشد الأعلى الإيراني إنها "حادثة كبيرة ولها تداعیات على الساحة الوطنية والعالمية، ويعتبر موته مع مرافقیه من القضايا المهمة في تاريخ الثورة الإسلامیة"، حسبما أوردت وكالة "إرنا".