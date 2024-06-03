وزراء خارجية عرب: نؤيد جهود الوساطة ومقترح بايدن بشأن غزة

أثار جدلًا في إسرائيل.. ما مصير المقترح الذي طرحه بايدن لوقف الحرب في غزة؟

بعد مقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة.. ماذا سيحدث إذا قبلته إسرائيل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزراء خارجية مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، تأييدهم جهود وساطة القاهرة والدوحة، إضافة إلى الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال بيان مشترك لوزراء خارجية الدول العربية الخمس، الاثنين، إنهم بحثوا المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وشددوا "على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأمريكي بهدف الاتفاق على صفقة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وبما ينهي معاناة أهل القطاع".

وأكد بيان وزراء الخارجية "ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع، وإطلاق عملية إعادة إعمار في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة".

كما دعا الوزراء إلى أن "تنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

في وقت سابق الاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، إن "الادعاء بأننا وافقنا على مقترح الرئيس الأمريكي، جو بايدن بوقف إطلاق النار دون تلبية شروطنا غير صحيح".

كان بايدن طرح مقترحًا بشأن الوضع في غزة، الجمعة، يتألف من 3 مراحل، وقال إن إسرائيل قدمته.

في حين قالت حركة حماس، في بيان، إنها "تنظر بشكل إيجابي إلى إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي".

وتواجه حكومة نتنياهو ضغوطًا داخلية ونداءات دولية متصاعدة من أجل إنهاء الحرب المستمرة في غزة منذ قرابة 9 شهور.