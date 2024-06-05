حكومة أوروبية جديدة تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وزير الخارجية السعودي: حل الدولتين هو الطريق الوحيد المعقول نحو دولة فلسطينية

(CNN) -- وافقت الحكومة السلوفينية على الانضمام إلى إسبانيا وأيرلندا والنرويج في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، الثلاثاء، إن "الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة يبعث الأمل للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة".

وذكرت وزارة الخارجية السلوفينية: "تعترف سلوفينيا رسميا بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة"، وأضافت: "شعب فلسطين العزيز، القرار النهائي لسلوفينيا اليوم هو رسالة أمل وسلام، ونعتقد أن حل الدولتين وحده هو الذي يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم في الشرق الأوسط".

وتابعت أن "سلوفينيا ستواصل العمل بلا كلل من أجل أمن كلا البلدين، الفلسطينيين والإسرائيليين".

يذكر أن إسرائيل تقول إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "لا يؤدي إلا إلى تمكين حركة حماس".