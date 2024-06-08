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(CNN)-- قُتل ما لا يقل عن 45 شخصًا نتيجة لعملية عسكرية إسرائيلية في مناطق المحافظة الوسطى لقطاع غزة، النصيرات ودير البلح والزوايدة، وفقًا لمنتج شبكة CNN الموجود على الأرض.

وقال أحد منتجي شبكة CNN المتواجد في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، إنه يرى جثث ما لا يقل عن 45 شخصًا، في حين يصل عشرات الجرحى إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم المستشفى إن عدد المصابين مرتفع للغاية بحيث يصعب تأكيد العدد الدقيق.

وأعلنت إسرائيل أنها تستهدف "البنية التحتية الإرهابية" في النصيرات قبل وقت قصير من إعلانها أنها أنقذت أربع رهائن في المنطقة.