"جريمة ضد الإنسانية".. شاهد ما قاله طبيب من غزة بعد اكتشاف مقبرة جماعية بمستشفى في خان يونس

(CNN)-- استهدفت القوات الإسرائيلية المستشفى الكويتي في مدينة رفح الجنوبية بقطاع غزة، ما أسفر عن نشوب حريق وتدمير، بحسب مدير المستشفى، الدكتور صهيب الحمص، الذي أدان الهجوم لاستهدافه منشأة طبية وسط الوضع الصحي الكارثي في ​​القطاع الذي مزقته الحرب.

واضطر المستشفى الكويتي إلى الإغلاق، الشهر الماضي، وسط هجمات إسرائيلية مستمرة على المستشفى والمنطقة المحيطة به.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل اثنين من العاملين في المستشفى وإصابة خمسة آخرين، مما أجبر الطاقم الطبي المتبقي على الإخلاء.

كما ندد الدكتور الحمص بالأزمة الصحية المروعة في رفح عقب التوغل العسكري الإسرائيلي بالمدينة، مشيرا إلى أن "هناك عشرات الجثث ملقاة في شوارع محافظة رفح، وعشرات الجرحى، ولا يمكن للفرق الطبية الوصول إليهم".

ودعا الدكتور الحمص المؤسسات الصحية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في ظل هذه الظروف الخطيرة. وقال: "نطالب بوقف إراقة الدماء الفلسطينية وحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة بشكل عاجل".