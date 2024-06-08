مسؤول أمريكي لـCNN: الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إنقاذ الرهائن

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(CNN)-- دعمت خلية أمريكية في إسرائيل الجهود المبذولة لإنقاذ أربعة رهائن إسرائيليين، وعملت مع القوات الإسرائيلية في العملية، حسبما صرح مسؤول أمريكي لشبكة CNN.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن القوات الإسرائيلية استعدت لأسابيع لعملية السبت، بمشاركة مئات الأفراد من الجيش الإسرائيلي، وجهاز المخابرات الداخلي، ووحدة خاصة من الشرطة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، تحرير 4 رهائن إسرائيليين أحياء في عملية عسكرية خاصة في مخيم النصيرات للاجئين بوسط غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "البنية التحتية الإرهابية" في النصيرات قبل وقت قصير من إعلانه إنقاذ أربع رهائن في المنطقة.

يأتي هذا في وقت قُتل ما لا يقل عن 45 شخصًا نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في مناطق المحافظة الوسطى لقطاع غزة، النصيرات ودير البلح والزوايدة، بحسب منتج شبكة CNN الموجود على الأرض.

وأفاد أحد منتجي CNN المتواجد في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، أنه يرى جثث ما لا يقل عن 45 شخصًا، في حين يصل عشرات الجرحى إلى المستشفى.