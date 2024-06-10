فلسطينيون من غزة يروون ما حدث في مخيم النصيرات لحظة الهجوم الإسرائيلي

"جحيم على الأرض".. مقتل أكثر من 230 فلسطينيا في النصيرات خلال تحرير إسرائيل لـ4 رهائن

(CNN)— كشف أحد سكان مخيم النصيرات للاجئين لـCNN الأحد أنه رأى أفراداً من الجيش الإسرائيلي متنكرين بزي مقاتلي حماس ومدنيين فلسطينيين خلال عمليتهم الأمنية لإنقاذ أربعة رهائن قبل يوم.

قال خليل الطيراوي لـ CNN: "لقد رأيت القوات الخاصة التي وصلت. كانوا يرتدون زيًا عسكريًا يشبه زي المقاتلين المقاومين، ويحملون خوذات ويرتدون علامات المقاومة، مما أعطى الانطباع للناس أنهم مقاتلون مقاومون، لكن في الواقع كانوا وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية".

وحاولت CNN التواصل مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق.

وخلال حديثه مع الصحفيين بعد العملية، رفض المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الإدلاء بتصريح بشأن ما إذا كان الضباط متنكرين بزي مدنيين فلسطينيين. فقد استخدم الجيش الإسرائيلي سابقًا التنكر كتكتيك في عملياته.

عندما سئل عما إذا كانت قوات إسرائيلية بزي مدني قد شاركت، قال هاغاري: "نحن نستخدم تقنيات وطرقًا، تفاصيلها لن أعطيها للعدو".

قال الطيراوي إنه رأى وصول الجيش الإسرائيلي بالسيارة "مرتدين زيًا عسكريًا محليًا (حماس) وزيًا مدنيًا"، بعد ذلك بدأ تبادل إطلاق النار، ورأى صواريخ "تمطر من جميع الاتجاهات".

وذكر الطيراوي: "أنا في الستين من عمري ولم أشهد مثل هذا من قبل. إنه ما فوق الخيال - هجوم متواصل من النيران الكثيفة، والقذائف المدفعية، والصواريخ. كانت شيئًا لا يمكن تصوره لعقول البشر."