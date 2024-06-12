رد حماس وكيف صنفته إسرائيل وما سيأتي بعد في "موضع شك"

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(CNN)-- أصبحت المحادثات الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن الذي يمكن أن يوقف الحرب في غزة موضع شك، مساء الثلاثاء، عندما وصفت إسرائيل رد حماس على الاقتراح الأخير بأنه رفض، مما عجل بلعبة تبادل إلقاء اللوم بين الجانبين.

وقدمت حماس ردها إلى الوسطاء القطريين، واقترحت تعديلات على الاقتراح الإسرائيلي، بما في ذلك جدول زمني لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، حسبما قال مصدر مطلع على المحادثات لشبكة CNN في وقت سابق، الثلاثاء.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تستمر المحادثات عبر الوسطاء القطريين والمصريين بالتنسيق مع الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق.

وبعد تقديم ردها يوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم حماس وعضو المكتب السياسي أسامة حمدان لقناة الميادين اللبنانية، إن الحركة ملتزمة بتحقيق وقف إطلاق النار. وأضاف: "ردنا هو إعادة تأكيد واضحة لالتزامنا بوقف إطلاق النار والانسحاب من غزة، وهو التزام نتمسك به باستمرار".

ولكن في علامة محتملة على كيفية نظر إسرائيل إلى التعديلات المقترحة، وصف مسؤول إسرائيلي تحدث إلى محلل شبكة CNN، باراك رافيد، رد حماس على الصفقة الأصلية بالرفض.